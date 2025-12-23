Haberler

12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, bahis operasyonunda yakalandı

Batman'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. ve V.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve fişek ele geçirildi.

Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Aralık'ta il merkezinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, yasa dışı bahis ödeme paneli yönettiği değerlendirilen ve uyuşturucu imal ve ticareti ile 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T., V.Y. ile birlikte kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 1 adet bıçak, 17 adet 9 çarpı 19 milimetre fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
