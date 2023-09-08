Batman'ın Çarşı Mahallesi'nde iki yabancı grup arasında başlayan tartışma sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar sayesinde yaralanma olmadı.

Batman'da yabancılar arasında bıçaklı sopalı kavga kamerada

BATMAN - Batman'da yabancı grup arasında sopalı ve bıçaklı kavga yaşandı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi Çarşı Mahallesi'nde iki yabancı grup arasında sözlü başlayan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kadının, erkeğe sopayla saldırmasının ardından erkek şahıs kadınlara karşı bıçak kullanarak kendini savundu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle grup dağıtıldı.

Araya giren vatandaşlar sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.