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Son dakika haberi: Batman'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Batman'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika gündem haberi: Batman il merkezinde yapılan üç ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman il merkezinde yapılan üç ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir haftada yapılan üç ayrı operasyonda 8 kilo kubar esrar, bin 562 adet ecstasy hap 2, adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. "Uyuşturucu satmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

(Ekrem Aktaş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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