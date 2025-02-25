Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Batman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 41 parça uyuşturucu madde ve 17 bin 550 TL ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Batman'da üzerinde 41 parça uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şahsın üzerinde ve 1 ikamette arama yapıldı. Aramalarda şüphelilerden birinin üstünden 41 parça halinde 25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17 bin 550 TL ele geçirildi. Şüphelilerin 3'ü hakkında adli işlem yapılırken 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa