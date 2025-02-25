Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Batman'da üzerinde 41 parça uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şahsın üzerinde ve 1 ikamette arama yapıldı. Aramalarda şüphelilerden birinin üstünden 41 parça halinde 25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17 bin 550 TL ele geçirildi. Şüphelilerin 3'ü hakkında adli işlem yapılırken 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN