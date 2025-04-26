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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 857 Gram Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo 857 Gram Ele Geçirildi
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Batman'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda toplam 6 kilo 857 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda, 6 kilo 857 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda göz altına alınan 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda, 4 şüphelinin çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri batı illerine kargo yoluyla sevk ettikleri tespit edildi. Operasyonda içlerinde kargo çalışanının da bulunduğu toplam 4 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahısların ikametlerinde yapılan aramda 6 kilo 857 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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