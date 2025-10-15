Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde il girişinde durdurulan 1 otomobilde, yapılan aramada 20 Kilo 400 gram skunk madde uyuşturucu, 2 adet uzun namlu silah şarjörü ve 153 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
