Batman'da Uyuşturucu İmalatına Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Piyasa değeri 38 milyon lira olan 210 kilo uyuşturucuya tekabül eden 1 kilo 400 gram kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Merkez'de M.K. ve S.K. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde bilgi alınması üzerine adli makamlardan alınan arama kararıyla şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddeden yaklaşık 210 kilogram uyuşturucu madde elde edilebileceği ve piyasa değerinin yaklaşık 38 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN