Batman'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı

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Batman'da Kuyubaşı Mahallesi Köprülü Kavşakta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Batman merkez Kuyubaşı Mahallesi'nde bulunan köprülü kavşakta 72 AZ 437 plakalı kamyonet ile 21 DZ 773 ve 72 DS 911 plakalı iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi geçici olarak trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı