Batman'da Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından hasar gören araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak cadde yeniden trafiğe açıldı. - BATMAN