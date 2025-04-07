Batman'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

BATMAN - Batman'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak tarlaya uçtu, kazada S. Yıldırım ve B. Yıldırım isimli 2 kişi yaralandı.

Kaza Batman - Hasankeyf karayolu üzerinde saat 14'30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden bir otomobil takla atarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan S. Yıldırım ve B. Yıldırım isimli 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.