Metrelerce havaya fırlayan yaya hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı

Metrelerce havaya fırlayan yaya hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı
Güncelleme:
Batman'da bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, Cemal Demirtaş yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Batman'da bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Batman'da merkeze bağlı Kösetarla köyü yakınlarında 2 Ocak günü M.A.S. (30) yönetimindeki 21 AHV plakalı otomobilin, yolun karşı tarafına geçen 44 yaşındaki Cemal Demirtaş'a çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Cemal Demirtaş yolun karşı tarafına geçerken karşı yönden gelen otomobilin çarpması ve Demirtaş'ın metrelerce havaya fırlaması kameralara yansıdı. Kazada Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - BATMAN

