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Batman’da trafik kazası: 1 yaralı

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Batman’da trafik kazası: 1 yaralı
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Batman’da meydana gelen kazada refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Batman'da meydana gelen kazada refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ahmet Necdet Sezer Bulvarı üzerindeki şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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