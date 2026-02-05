Batman'da radar ve alkol kontrolleri gece boyu sürüyor

Batman'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ekipler, çevre yolu güzergahında denetimlerini artırdı.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde yoğunlaşan kontrollerde, radar ile hız ölçümü ve alkol denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, can ve mal kayıplarının önlenmesi için sürücülerin belirlenen hız limitlerine uymaları, alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı. Trafik düzenini sağlamaya yönelik bu denetimlerin, şehrin huzuru ve yol güvenliği için 7 gün 24 saat kesintisiz devam edeceği vurgulandı. - BATMAN