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Batman'da zehir tacirlerine darbe: Tır dorsesinde uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da zehir tacirlerine darbe: Tır dorsesinde uyuşturucu ele geçirildi
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Batman'da polis ekiplerince durdurulan bir tırın dorsesinde 2 kilo 20 gram kokain ve 11 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Batman'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda tır dorsesine gizlenmiş 2 kilo 20 gram kokain ve 11 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre giriş yapan şüpheli bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde yapılan aramada; 2 kilo 20 gram kokain ve 11 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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