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Batman'da Terör Propagandası Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Batman'da Terör Propagandası Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı
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Batman'da polisin gerçekleştirdiği operasyonla, yasa dışı sokak eylemlerine katılan ve sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda terör örgütüne ait malzemeler de ele geçirildi.

Batman'da polisin düzenlediği operasyonla, yasa dışı sokak eylemlerine katıldığı ve sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı sokak eylemlerine katılarak molotofkokteyli atıp çöp konteynırları ateşe veren, terör örgütü lehine slogan atan ve sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İl merkezinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde terör örgütüne ait olduğu belirlenen fotoğraflar ve çeşitli propaganda malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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