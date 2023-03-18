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Batman'da terör operasyonu 15 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da terör operasyonu 15 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Batman kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Batman 3. Sayfa Haberler

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