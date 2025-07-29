Batman'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü, olay yerinden sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Batman-Sason yolu Kozluk Taşlıdere köyü kaplıcalar mevkisinde yaşandı. Ahmet T.'nin kullandığı 72 ABV 072 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla atarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet T., kazayı gören vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ters dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa