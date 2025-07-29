Batman'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Batman'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü, olay yerinden sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Batman-Sason yolu Kozluk Taşlıdere köyü kaplıcalar mevkisinde yaşandı. Ahmet T.'nin kullandığı 72 ABV 072 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla atarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet T., kazayı gören vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ters dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Japonya'da aşırı sıcaklar 16 can aldı! 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu

O ülkede aşırı sıcakların bilançosu ağır!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı

Özel'den çözüm komisyonu şartı! Demirtaş dahil 4 kişinin ismini saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.