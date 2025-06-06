Batman'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı

Batman'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı
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Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Batman'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Belde Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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