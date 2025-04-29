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Batman'da Sürücü Adayı Sınavında Kopya Düzeni Operasyonu

Batman'da Sürücü Adayı Sınavında Kopya Düzeni Operasyonu
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Batman'da motorlu taşıtlar sürücü adayı sınavında kopya düzeni kurduğu tespit edilen H.A. tutuklandı. Emniyet, şüphelinin gizli kopya düzeneği ile adaylara yardım ettiğini ve sınavlarda usulsüzlük yaptığını belirledi.

Batman'da Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'na (E-Sınav) yönelik gerçekleştirilen operasyonda kopya düzeneğiyle sınavlarda usulsüzlük yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü adaylarının girdiği elektronik sınavlara yönelik yürüttükleri çalışmalarda kopya düzeneği kuran bir şahsı tespit etti. Polis ekiplerince yapılan operasyonda, adaylara gizli kopya düzeneği temin eden ve bu cihazları özel kıyafetlerle üzerlerine yerleştirerek sınav esnasında dışarıdan cevap ileten H.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli H.A.'nın sınava girecek kişilere cepli tişört, gömlek, iç çamaşırı ve ince yapılı montlar giydirerek kopya düzeneklerini gizli şekilde sınav salonuna sokmalarını sağladığı belirlendi. Şüphelinin yaklaşık 10 bin TL karşılığında sınavı kazandırma vaadiyle adaylarla anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, H.A.'nın sadece E-Sınav değil, SRC belgesi sınavlarında da "joker aday" yöntemine başvurarak başkalarını sınava soktuğunu ve farklı illerden gelen kişileri organize ettiğini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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