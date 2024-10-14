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Batman'da Suriye Uyruklu Aile Çamura Saplanan Araçlarından Kurtarıldı

Batman'da Suriye Uyruklu Aile Çamura Saplanan Araçlarından Kurtarıldı
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Batman'da piknik için Ilısu Baraj Gölü'ne giden Suriye uyruklu 6 kişilik aile, çamura saplanan hafif ticari araçlarıyla mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle aile kurtarıldı.

Batman'da piknik yapmak için gittikleri Ilısu Baraj Gölü kıyısında hafif ticari araçları ile çamura saplanan 6 kişilik Suriye uyruklu aile, mahsur kaldıkları alandan kepçe yardımıyla çıkartıldı.

Pazar günü piknik yapmak için Hasankeyf ilçesine giden 6 kişilik Suriye uyruklu aile, Ilısu Baraj Gölü'nün kıyısına indi. Ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, göl kıyısında çamura saplandı. İhbar üzerine gölet kıyısına itfaiye, sağlık, jandarma ve kepçe sevk edildi. Halat ile kepçeye bağlanan araç, uzun uğraşlar sonrası saplandığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde aile fertlerinin durumunun iyi olduğu belirlendi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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