Batman'da sünger ve yün satan iş yeri yangında kullanılamaz hale geldi

Batman'ın Çarşı Mahallesi'nde bir işyerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Batman'ın Çarşı Mahallesi'nde bir işyerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dumanı kilometrelerce öteden görülebilirken, sünger ve yün satan işyeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, merkez Çarşı Mahallesi İkinci Cadde olarak bilinen bir işyerinde yangın çıktı. Sünger malzemesi satan işyerinde yangın kısa sürede tüm işyerini sardı. Yangının fark edilmesi üzerine işyeri sahibi ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Yangın diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevrede güvenlik kordonu oluşturdu.

Batman Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan ve bazı birim müdürleri ile yangının çıktığı yere giderek yangın söndürme çalışmalarını bizzat takip etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangının çıktığı işyeri kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarında ise çevrede bazı dükkanlar da dumandan etkilendi. - BATMAN