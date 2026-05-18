Su matarasına sıkışan parmağı hastanede çıkardılar

Batman'da su matarasına sıkışan çocuğun parmağı, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, bir öğrencinin parmağı su matarasına sıkıştı. Öğretmenleri tarafından hastaneye götürülen çocuğun parmağı mataradan çıkarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Çocuğun parmağı, hastanede doktor gözetiminde itfaiye eri tarafından spiral yardımıyla çıkarıldı. - BATMAN

