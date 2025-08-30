Batman'da Su Kanalında Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Batman'da Su Kanalında Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
Batman'ın Kozluk ilçesinde 15 yaşındaki Cesur Avcı, serinlemek için girdiği su kanalında akıntıya kapılarak boğuldu. Olayın ardından vatandaşlar tarafından cansız bedeni sudan çıkarıldı ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkiinde serinlemek için su kanalına giren 15 yaşındaki Cesur Avcı, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, serinlemek için su kanalına giren Avcı, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yaptıkları arama sonucu Avcı'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Avcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN

