Batman'da sosyal medyada gençleri suça yönlendiren 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman'da sosyal medya paylaşımlarında gençleri suç işlemeye yönlendirdiği belirlenen 6 şüpheli, 24 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'da sosyal medya paylaşımlarında gençleri suç işlemeye yönlendirdiği, suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirdiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Kasım'da düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı