Batman'da son 3 ayda 93 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Batman'da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 137 kişi gözaltına alınırken, 93'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, son 3 ayda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 137 kişiden 93'ünün adli işlemlerinin ardından tutuklandığı açıklandı.

4 Ocak 2023 tarihinde İçişleri Bakanının da katılımıyla düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda kentte yakalanan 107 şüpheli şahıstan 67'sinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun ardından, vatandaşların ihbarları ve ihbar alınan alanlara yönelik yoğun saha çalışmaları neticesinde yapılan operasyonlarda; uyuşturucu madde ticaretine karışan 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 18'inin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Son bir hafta içinde, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin; 18 Mart 2023'te 2 şüpheli şahsa yönelik yaptığı operasyonda, 2 şeffaf pakete sarılı halde, 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği, 2 şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirilen açıklamada, 22 Mart günü ise torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 5'inin de yakalandığı ve aynı gün çıkarıldıkları mahkemece 4 kişinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eş zamanlı operasyonlarda yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında ise 1 kilo skunk, 10 parça satışa hazır halde 50 gram esrar, 15 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirilmiştir. Bu çalışmaların devamında 23 Mart 2023 günü alınan ihbar sonrasında; narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedi şekilde olay yerine intikal etmiş ve olay yerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şahıs yakalanmış olup araçta yapılan aramada ise 330 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan hassas terazi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." - BATMAN