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Batman'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı 8 Kişiyi Hastanelik Etti

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Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Aynı aileden 6 kişi ve misafirlikte bulunan 2 kişi tedavi altına alındı.

Batman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yolağzı Mahallesi'nde aynı aileden 6 kişi ve misafirliğe giden 2 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Latif K. (29), Mehmet Salih K. (3), İbrahim K. (6),Yasemin K. (8),Alyenur K. (12),Meryem K. (9), Delal El H. ve Selva Abdullah E. (58), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Batman'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - 3.Sayfa
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