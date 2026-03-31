Batman Valiliği açıkladı: 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili yakalandı

Batman Valiliği, husumet kaynaklı bir silahlı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve failinin yakalandığını açıkladı. Olay sonrası yapılan incelemelerde, 17 yaşındaki M.A.K. suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde, A.K. (55) ve D.K. (28) isimli iki vatandaşın kimliği belirlenen bir şahsın silahlı saldırısına uğradığı bildirildi. Saldırı sonucu D.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.K.'nin ise İluh Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği ifade edildi. Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre olayın husumet/kan davası kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Olayın faili olduğu belirlenen M.A.K.'nin (17), emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sinan Jandarma uygulama noktasında, içerisinde bulunduğu ticari araçta suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
