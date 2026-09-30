Batman'da silahlı kavgada ağır yaralanan 27 yaşındaki genç hastanede kurtarılamadı

Batman'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 27 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 27 yaşındaki M.Ş. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan M.Ş., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. M.Ş.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı