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Batman'da silahının kazara ateş alması ile ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Batman'da silahının kazara ateş alması ile ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu
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Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yaptığı sırada silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketi Mardin'e uğurlandı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yaptığı sırada silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketi Mardin'e uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş (55) için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törene Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, siyasi parti ve STK temsilcileri, silah arkadaşları ile şehidin yakınları katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, şehidin ailesi ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Taş'ın naaşı, yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e uğurlandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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