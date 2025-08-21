Batman'da Sıkışan Güvercin İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir güvercin sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yapılan ihbar sonrası güvercini bulunduğu yerden çıkararak doğal yaşam alanına saldı.
Batman'ın Gültepe Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Semanur Sitesi'nde bir güvercin sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu güvercini bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.
Kurtarılan güvercin doğal yaşam alanına salındı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa