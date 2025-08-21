Batman'da Sıkışan Güvercin İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Batman'da Sıkışan Güvercin İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir güvercin sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yapılan ihbar sonrası güvercini bulunduğu yerden çıkararak doğal yaşam alanına saldı.

Batman'ın Gültepe Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Semanur Sitesi'nde bir güvercin sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu güvercini bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

Kurtarılan güvercin doğal yaşam alanına salındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.