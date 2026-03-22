Gercüş'te şiddetli yağış ve fırtına

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, yolları göle çevirirken, ağaçların kökünden sökülmesine yol açtı. Sürücüler su birikintileri nedeniyle zorluk yaşarken, maddi hasarlar meydana geldi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaçlar kökünden söküldü.

Gercüş güne sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle başladı. İlçede kısa sürede etkisini artıran yağış, ana cadde ve ara sokaklarda büyük su birikintilerine yol açtı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda mahsur kalma tehlikesi atlattı. Yağışla birlikte etkili olan fırtına, ilçenin farklı noktalarında hasara neden oldu. Park ve bahçelerde bulunan ağaçlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle köklerinden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar şans eseri can kaybına yol açmazken, çevrede maddi hasar meydana geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

