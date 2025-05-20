Batman'da Şerit İhlali Kazaya Neden Oldu

Batman'da Şerit İhlali Kazaya Neden Oldu
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Kozluk ilçesinde bir otomobilin aniden şerit değiştirmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. O anlar bir otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde sürücünün şerit ihlali yaparak kazaya neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk-Batman kara yolu Kavakdibi köyü mevkisinde plakası tespit edilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken aniden şerit değiştirerek 44 AB 067 plakalı otomobilin önüne geçti. Otomobilin manevrasından kaçmaya çalışan sürücü Fatma Dündar (36), direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan boş tarım arazisine savrularak takla attı. Kazada yaralanan sürücü Dündar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya neden olan şerit ihlali anları seyir halinde olan otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin manevrası sonrası, başka otomobilin kontrolden çıkarak yoldan savrulduğu ve takla attığı anlar görüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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