Batman'da bayram öncesi trafik bilgilendirme faaliyeti

Batman'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmalar dahilinde sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüs terminali ve yol denetim noktasında bayram tedbirleri dahilinde uygulama yapıldı. Çalışmada trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, risklerin azaltılması ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi hedeflendi. Düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde sürücü ve yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının oluşturduğu riskler ve aşırı hızın yol açabileceği tehlikeler hakkında bilgiler verildi. Ekipler, vatandaşlara trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını hatırlatarak bayram yolculuklarının güvenli şekilde yapılması konusunda farkındalık oluşturdu.

Yetkililer, bayram süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı