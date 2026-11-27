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Batman'ın Belde Mahallesi'nde 22 yaşındaki U.F.Ç., bir parkta silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde parkın önünden geçen vatandaşlar, U.F.Ç.'yi yerde hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin parktaki çalışmasının ardından U.F.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı