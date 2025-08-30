Batman'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Batman'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Güncelleme:
Batman'ın Kocacalar köyünde park halindeki bir tırın motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekibi olay yerine müdahale etti. Yangın söndürüldü ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Batman'da park halindeki tır, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Kocacalar köyü mevkisinde park halindeki 03 ARL 893 plakalı tırın motoru kısmında yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yetine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken tır, kullanılamaz geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
