Batman'da Park Halindeki Otomobil Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi

Batman'da Park Halindeki Otomobil Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Otomobil kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Batman'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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