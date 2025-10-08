Haberler

Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde aniden yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
