Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Batman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil aniden yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde aniden yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa