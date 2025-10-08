Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Batman'da park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde aniden yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN