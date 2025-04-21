Batman'da Park Halindeki Kamyonet Yandı

Batman'da park halindeki bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bayındırlık Mahallesi'ndeki ek sanayi sitesi içinde park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. - BATMAN