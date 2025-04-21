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Batman'da Park Halindeki Kamyonet Yandı

Batman'da Park Halindeki Kamyonet Yandı
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Batman'da Bayındırlık Mahallesi'ndeki ek sanayi sitesinde park halindeki bir kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını söndürdü, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Batman'da park halindeki bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bayındırlık Mahallesi'ndeki ek sanayi sitesi içinde park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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