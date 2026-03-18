Batman'da trafik kazası: 1 ölü

Batman'da bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Berat Yakut hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yakut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. yönetimindeki otomobil ile Berat Yakut'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Yakut, sert zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Berat Yakut, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Polis ekipleri kaza yerinde detaylı incelemelerde bulunurken, otomobil sürücüsü Y.T. ile ilgili yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
