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Batman’da otomobil takla attı: 4 yaralı

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Batman-Beşiri kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Batman-Beşiri kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay Batman-Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Batman'dan Beşiri yönüne giden otomobil kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı vatandaşların yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan toplam 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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