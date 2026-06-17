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Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Batman kent merkezinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman kent merkezinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçtaki bir vatandaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasarlı araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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