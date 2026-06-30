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Otomobilin camından sarkan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Otomobilin camından sarkan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Batman'da seyir halindeki otomobilin camından sarkarak dengesini kaybedip yola düşen 19 yaşındaki Muhammed Karabaş, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Batman'da seyir halindeki otomobilin camından sarktığı sırada dengesini kaybederek yola düşen 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Karabaş (19), arkadaşı C.E. (21) ile birlikte akşam saatlerinde Millet Parkı'na gitti. Bir süre burada vakit geçiren ikili, daha sonra C.E. idaresindeki 06 HB 7372 plakalı otomobille evlerine gitmek üzere yola çıktı. Seyir halindeyken aracın camından sarktığı öne sürülen Karabaş, dengesini kaybederek yola düştü. Başından ağır yaralanan genç, aynı araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karabaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü C.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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