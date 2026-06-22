Batman'da inanılmaz olay: 4 yolcunun midesinden 353 parça halinde 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı

Batman'da, durdurulan yolcu otobüsünde bulunan yabancı uyruklu 4 şahsın midesinden 353 parça halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kente giriş yapan bir otobüsteki yabancı uyruklu 4 yolcunun üzerinde arama yapıldı. Daha sonra şüphelilerin yapılan tıbbi kontrollerinde, uyuşturucu maddeleri midelerinde taşıdıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında kuryelerin midelerinden 113 parça halinde 918 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin, 160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı