Haberler

Batman'da yabancı uyruklu bir şahsın midesinden 64 parça uyuşturucu çıktı

Batman'da yabancı uyruklu bir şahsın midesinden 64 parça uyuşturucu çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada, yabancı uyruklu bir yolcunun midesinden 64 parça metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

Batman'da durdurulan otobüsteki yabancı şahsın midesinden 64 parça uyuşturucu maddesi metamfetamin çıktı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Batman girişinde durdurulan otobüste arama yapıldı.

Durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir yolcu üzerinde arama yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda yabancı uyruklu şahsın midesinde 64 Parça halinde toplam 472 gram uyuşturucu maddesi metamfetamin olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahsın midesindeki uyuşturucu madde çıkartıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi

Aracından 66 bin uyuşturucu hap çıktı, "Babam hastaydı" dedi