Batman'da depo yangını söndürüldü

Batman'da bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi'nde bulunan market deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Maddi hasara yol açan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN