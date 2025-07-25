Batman'da Mangal Yangını Tüp Patlamasına Neden Oldu

Batman'da bir binanın terasında mangal için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle yayılınca tüp patlamasına neden oldu. Patlama anı kameraya yansıdı.

Sağlık Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın teras katında mangal için ateş yakıldı. Rüzgarın etkisiyle kontrolsüz hale gelen alevler, terasta bulunan bir tüpün patlamasına neden oldu. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - BATMAN