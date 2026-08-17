Sason'da Yangın: Ev ve Traktör Kül Oldu

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Hasanlar mezrasında çıkan yangında köy evi ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hasanlar mezrasındaki bir köy evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evin yakınındaki traktöre de sıçradı. Yangın sonrası köy evi ve traktör tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı