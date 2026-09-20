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Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı
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Batman Turgut Özal Caddesi'nde bugün saat 11.30'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki demir korkuluklara ve önündeki hafif ticari araca çarpıp takla attı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin önce başka bir araca ardından da demir korkuluklara çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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