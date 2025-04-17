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Batman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Binaya Girdi

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Batman'ın Gercüş ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil bir binanın giriş katına çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da kontrolden çıkan otomobil binaya böyle girdi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil kontrolden çıkarak bir binanın giriş katına çarptı. Kazada araç sürücü yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Gercüş ilçesi Çukurçeşme Mahallesi'nde seyir halindeki 72 ABR 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir binanın giriş katına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü M.S., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Batman'a sevk edildi.

Kaza anı kameralara yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - 3.Sayfa
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