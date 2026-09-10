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Batman’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Batman’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
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Batman’da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Batman'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak araç geçişlerini kontrollü sağladı. Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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